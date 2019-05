3:1-Erfolg gegen Essen : Hockeyspielerinnen bauen ihren Vorsprung aus

Leverkusens Torjägerin Serafina Pütz (Nr. 23) in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der 3:1-Sieg gegen Essen bei gleichzeitigen Patzern der Konkurrenz bringt den Frauen des RTHC einen komfortablen Vorsprung in der Tabelle.

Die Hockeyspielerinnen des RTHC haben einen weiteren Schritt in Richtung direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga gemacht. Auf eigenem Platz am Kurtekotten setzten sich die Leverkusenerinnen mit 3:1 (1:0) gegen den HC Essen durch und bleiben Tabellenführer der Regionalliga West. Weil der ärgste Aufstiegskonkurrent ETuF Essen am Sonntag lediglich Remis gegen SW Köln spielte, ist der Vorsprung auf fünf Punkte angewachsen. Entsprechend gutgelaunt war Trainer Volker Fried. Er sagte: „Bei noch fünf Spielen sind fünf Zähler natürlich ein komfortabler Vorsprung. Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns.“

Gegen die Essenerinnen lief es wie so oft in den vergangenen Jahren. Das Fried-Team hatte mehr Spielanteile und war viel in der Offensive, dennoch spiegelte sich die Überlegenheit zunächst nicht auf der Anzeigetafel wieder. Stattdessen kam der HCE eine Viertelstunde vor Schluss zum 1:1. Serafina Pütz hatte mit einer argentinischen Rückhand die Führung (25.) markiert.