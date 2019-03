Aus den Vereinen : Ehrensache Ehrenamt bei der DJK Rheydt 08

Die DJK Sportfreunde 08 Rheydt (von links): Norbert Weyers (Geschäftsführer), Bärbel Meissen (Volleyball), Fritz Bongartz (2. Vorsitzender), Bülent Bagir (Vorsitzender), Frank Hermanns (Sportwart), Hans Baltes (Boule). Foto: Horst Höckendorf

Mönchengladbach Die Sportfreunde 08 haben auf ihrer Jahreshauptversammlung das Ehrenamt in den Fokus gerückt. Nachwuchs fehlt allerdings weiterhin. Eine Antwort auf die Frage, wie man neue Ehrenamtler gewinnt, gab es an dem Abend nicht.

Was wäre eine Vereinsarbeit ohne ehrenamtliche Helfer? Eigentlich undenkbar. Doch langsam aber sicher sinkt deren Zahl stetig, fast jeder Verein hat Probleme, selbst wichtige Stellen zu besetzen. Ein Generationenproblem ist sicher eine Ursache. Was also tun? Eine Antwort darauf sucht auch die DJK Rheydt 08.

Mit den „Tagen der Ehre“ will der Landessportbund den Vereinen bei der Suche nach freiwilligen Helfern zur Seite stehen und schüttet ein Jahr lang 500 Euro zur Förderung des Ehrenamtes an die Teilnehmer aus. Dieses Angebot hat auch die DJK Sportfreunde Rheydt 08 – nicht zu verwechseln mit dem Fußball-Klub SV 08 Rheydt – angenommen und als Zusatzprogramm zur Jahreshauptversammlung genommen. Bei einem Buffet waren rund 70 Vereinsmitglieder anwesend. Bezeichnenderweise zum Hauptproblem des fehlenden Nachwuchses war die Mehrzahl über 50 Jahre alt. Kinder oder Jugendliche waren so gut wie nicht zu sehen. In seiner Eröffnungsrede sagte Norbert Weyers, Geschäftsführer des Gesamtvereins, jeder Klub habe diesbezüglich einen gesellschaftlichen Auftrag: „Ein Ehrenamt zu bekleiden heißt, Zeit zur Verfügung zu stellen, nicht opfern“. Dabei hat die DJK einen autarken Jugendausschuss mit Jugendwart, dessen Mitglieder alle unter 18 Jahren sind, berichtete der 1. Vorsitzende Bülent Bagir am Rande. So bat Weyers um Wünsche und Anregungen, und wies gleichzeitig darauf hin, dass die Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen der Verein trage.

Betrachtet man das Problem einmal von der finanziellen Seite, zeigt sich, welcher Faktor die unbezahlte Tätigkeit in der heutigen Zeit ist. Laut Statistischem Bundesamt liegt bei einer vorsichtigen Bewertung der Wert der unbezahlten Arbeit bei 39 Prozent der im Bruttoinlandsprodukt (BIP) ausgewiesenen Bruttowertschöpfung. In Zahlen ausgedrückt wären dies einer Modellrechnung nach 987 Milliarden Euro (ausgehend von einem Stundenlohn von 9,50 Euro, Stand 2013). Das läge somit deutlich über dem Netto-Gesamteinkommen aller Arbeitnehmer mit 780 Milliarden Euro. Bedauerlicherweise wird das Ehrenamt nicht vom BIP erfasst.