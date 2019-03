Jugendfußball : Borussia und Thomas Flath trennen sich

Am Saisonende ist Schluss: Thomas Flath. Foto: Fupa.net

Mönchengladbach Nach der laufenden Saison in der A-Junioren-Bundesliga endet die „kleine Ära“ von Thomas Flath als Jugendtrainer bei den Borussen. Die Trennung erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen, heißt es. Am Sonntag empfangen die Gladbacher Spitzenreiter Köln zum Rhein-Derby.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von André Piel

Im Nachwuchsbereich der Borussen steht das Ende einer (kleinen) Ära bevor. Mit dem Saisonende in der A-Junioren-Bundesliga endet auch das Engagement von Thomas Flath als Trainer der U19. Der 54-Jährige war seit 2010 Jugendtrainer bei Borussia. „Thomas Flath war viele Jahre ein wichtiger Bestandteil in der Jugendarbeit von Borussia“, sagt Roland Virkus, Nachwuchsdirektor bei Borussia. „Er hat mit seiner hohen Qualität hervorragende Arbeit geleistet.“ Doch diese endet nun in Gladbach.

Flath kam von Hannover 96, wo er die U23 trainiert hatte. Er übernahm zunächst die U17 der Borussen, ehe er im September 2015 den älteren Jahrgang übernahm und damals Arie van Lent folgte, der seinerseits als Trainer zur U23 wechselte. Wichtigste Erfolge Flaths mit der U19 waren sicherlich das Erreichen des Habfinales im DFB-Vereinspokal und die Teilnahme an der Uefa Youth League. Hier trafen die Borussen unter anderem auf die Nachwuchsteams vom FC Barcelona und von Juventus Turin.

Die Liste der Spieler, an deren fußballerischer Ausbildung Flath beteiligt war ist lang. Darunter befinden sich Jordan Beyer, Florian Mayer, Marcel Benger, Mahmoud Dahoud, Marvin Schulz, Ba-Muaka Simakala, Tsiy William Ndenge und Dennis Eckert. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das der Verein mir entgegengebracht hat, und für den Freiraum, den er mir in der Arbeit mit den Nachwuchsspielern gegeben hat“, sagt Flath. „Die Arbeit als Jugendtrainer bei Borussia hat mir viel Freude gemacht und ich durfte mit vielen tollen Kollegen und Spielern arbeiten. Es war eine schöne Zeit.“ Die Trennung erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen. „Für beide Seiten ist es nun einfach an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen“, sagt Virkus.