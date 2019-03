Frauenfußball: Borussias Frauen verpassen ein Remis

Mönchengladbach Gegen den Bundesliga-Vorletzten MSV Duisburg verliert das Schlusslicht 0:1. Eine Großchance vergab das Team von René Krienen vor dem Siegtreffer der Gäste, der Coach fand, seine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt.

So nah dran an einem Punktgewinn waren Borussias Frauen in der Bundesliga schon lange nicht mehr. Im Nachholspiel gegen den Vorletzten MSV Duisburg gab es für das Team von Trainer René Krienen im Grenzlandstadion eine knappe 0:1-Niederlage.