Fußball : Zwei Spiele in zwei Ligen im Fokus

Hardts Thomas Coenen ist Top-Torjäger der Kreisliga A. Foto: Fupa.net

Mönchengladbach Rheydter SV gegen Teutonia Kleinenbroich am Freitagabend ist zumindest ein kleines Derby in der Bezirksliga. Neuwerk gegen Hardt ist die Top-Partie der Kreisliga A, die vorentscheidenden Charakter in der Meisterfrage hat.

Am Wochenende stehen in zwei Ligen mit Gladbacher Beteiligung Partien mit vorentscheidendem Charakter an. Ein Ausblick.

Bezirksliga: Genau genommen ist die Partie zwischen dem Rheydter SV und Teutonia Kleinenbroich (Freitag 20 Uhr) nur ein kleines Derby, denn Kleinenbroich zählt geografisch zum Rhein-Kreis Neuss. Aber da die telefonische Vorwahl der von Gladbach entspricht, kann man die Nachbargemeinde der Stadt zuschlagen. Es ist das sechste Aufeinandertreffen dieser beiden Tabellennachbarn, wobei der RSV mit drei Siegen und zwei Niederlagen die Nase knapp vorne hat. Aber die Hinrundenbegegnung fiel aus Sicht des „Spö“ mit der 0:5-Klatsche recht deftig aus. Hier ist also für das Schnitzler-Team Wiedergutmachung angesagt. 9:12 zugunsten der Teutonen lautet die bisherige Torbilanz. Kleinenbroich hat zwar die letzten drei Begegnungen nicht verloren, ist aber das auswärtsschwächste Team der Liga. Nur fünf Zähler hat das Team von Norbert Müller in elf Spielen auf fremden Plätzen geholt. Der RSV hat aber zu Hause bisher auch noch keine Bäume ausreißen können. 15 Punkte aus zehn Spielen reichen in der Heimtabelle nur zu Platz 13. Der Verlierer dieser Begegnung wird die kommenden Wochen dann den Blick eher auf die Abstiegsränge richten müssen anstatt von einem einstelligen Tabellenplatz zu träumen.

Giesenkirchen will auch gegen Dilkrath weiter punkten, um die Tabellenführung ein paar Tage länger genießen zu können. Mennrath muss nach Moers-Meerfeld, Lürrip kann mit einem Erfolg in Tönisberg bis auf einen Zähler an den Gegner herankommen.

Kreisliga A: Hier steht alles im Zeichen des Topspiels zwischen Neuwerk und Hardt. Es ist zwar kein Entscheidungsspiel um den Titel, wie beide Trainer bekräftigten, zeigt aber zumindest die Tendenz für den Rest der Saison. Gewinnt Neuwerk, wäre dies ein wichtiger Schritt Richtung Bezirksliga. Bei einem Sieg des SC schlägt das Aufstiegspendel in Richtung Schleszies-Team aus, vorausgesetzt, das Nachholspiel bei Viktoria Rheydt am Donnerstagabend (Ergebnis lag bei Andruck noch nicht vor) wurde gewonnen. Ein Unentschieden würde den Hardtern einen kleinen psychologischen Vorteil verschaffen, da die Sportfreunde bis zum 27. Spieltag zwar in der Tabelle ganz oben stehen werden, dann aber aussetzen müssen. In der Direktbilanz hat Neuwerk sechsmal gewonnen, Hardt fünfmal, zwei Spiele endeten remis. Hardt ist seit 14 Spielen ungeschlagen und hat mit 63:22 das beste Torverhältnis, die meisten Treffer erzielt und stellt in Thomas Coenen den Toptorjäger der Liga. Demgegenüber stehen die meisten Siege und die beste Abwehr. In Christopher Hermes (16 Tore), Jens Lennartz (13) und Tim Güth (10) hat Neuwerk gleich drei Torjäger unter den zehn treffsichersten.