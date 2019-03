Fußball : Lürrips Vertrauen in sein Trainerteam zahlt sich aus

Lürrips Vorsitzender Andreas Zimmermann mit den Trainern (v. li.) Dominik Pasculli (1. Mannschaft), Christian Prillwitz (3.) und Manuel Moreira (2.). Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Der Klub hat mit den Übungsleitern seiner ersten, zweiten, dritten und U19-Mannschaft verlängert und steht mit allen Teams besser da als eingeschätzt. Das Konzept des Vorsitzenden Andreas Zimmermann scheint aufgegangen zu sein.

Etwas anders als gewöhnlich ticken die Uhren beim SV Mönchengladbach 1910, besser bekannt als SV Lürrip. Mit dem vereinseigenen Soccer-TV ist der Klub Vorreiter eines recht neuen Formats in den sozialen Medien. Doch in Sachen Vertragsverlängerungen hechelte er etwas hinterher.

„Nicht ganz richtig“, meint der Vorsitzende Andreas „Zimbo“ Zimmermann. „Bereits in der Winterpause haben wir die Weichen für die Vertragsverlängerungen der wichtigsten vier Trainerteams gestellt. Nur in einem Fall gab es einen kleinen Verhandlungsbedarf, den wir zuletzt klären konnten. Davor war ich durch einen Krankenhausaufenthalt auch nicht in der Lage, letzte Details zu klären und wie vorgesehen die Vertragsverlängerungen zu publizieren“, erklärt Zimmermann.

Nachdem mit dem Ende der vergangenen Spielzeit auch etliche wichtige Akteure dem aktiven Spielbetrieb Lebewohl sagten, war die Zeit für eine Neuausrichtung gekommen. Mit neuen Trainerteams und jungen Spielern wurde die neue Ära eingeläutet. Deshalb gehörte einer kleinen Umfrage nach auch die Bezirksliga-Vertretung der Lürriper mit zu den Abstiegskandidaten. „Ein Frischling an der Seitenlinie, dazu noch blutjunge Spieler, das kann nicht gut gehen“, hieß es damals. Und der Fehlstart mit fünf Niederlagen in Folge tat sein übriges, um Kritiker zu bestätigen. Doch „Frischling“ Dominik Pasculli hatte zuvor nicht nur Erfolg mit der Reserve, sondern behielt auch in dieser Situation kühlen Kopf und schaffte die Wende. Derzeit ist Lürrip als Tabellensiebter immer noch in Schlagdistanz zu Platz drei. Pascullis Nachfolger bei der Zweiten wurde Ex-Bezirksliga-Trainer Manuel Moreira. Auch hier sahen die Kritiker Konfliktpotenzial, welches Moreira aber widerlegte. Die zweite Reservemannschaft übernahm Christian Prillwitz, als Trainer bisher ein fast unbeschriebenes Blatt. Und dann ist da noch Dominic Holz, der nun die A-Junioren auf den Sprung in den Seniorenbereich vorbereiten soll.

Nimmt man die aktuellen Tabellenstände, hat Zimmermann alles richtig gemacht. Die Bezirksliga-Elf Siebter, Lürrip II (Kreisliga B) und Lürrip III (Kreisliga C) jeweils Zweiter. Die U19 beendete die Saison in der Kreisklasse als Primus und spielt fortan in der Leistungsklasse, in der sie ebenfalls die Nummer zwei ist.