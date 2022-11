Karneval in Mönchengladbach : Holter starten mit „Arena des Wahnsinns“ in Jubiläums-Session

Holt Die Sorgen der KG „Immer lustig Holt“ wegen schleppenden Kartenverkaufs wurden durch die 700 Gäste und Party-Stimmung beim „Gladbacher Sitzungskonzert“ wettgemacht.

„Arena des Wahnsinns“ – Marc Thönes, Präsident der Karnevalsgesellschaft „Immer lustig Holt“ fand eine treffende Bezeichnung für die riesige Zeltanlage an der Immelmannstraße. Denn rund 700 närrische Gäste waren zum „Gladbacher Sitzungskonzert“ gekommen – und sie wollten nur eins: ausgelassen die Karnevals-Party feiern. Das Haus war voll, schien zumindest so. Die Besucherzahl hatte dem Vorsitzenden Günter Claßen und dem Vorstand im Vorfeld Sorgen bereitet. Im Vergleich zu früheren Veranstaltungen besuchten rund 500 Besucher weniger die „Jecke Welt im Holter Zelt“. Doch durch das geschickte Verschieben der Besucherfläche wirkte das Zelt richtig gut gefüllt; vor allem tat das der guten Stimmung keinen Abbruch.

Es war also ein gelungener Start in die Jubiläums-Session, auch wenn am 20. August bereits vorgefeiert worden war – im Biergarten der Brauerei Jöris, die KG-Präsident Thönes betreibt. 88 Jahre wird „Immer lustig Holt“ in dieser Session. 1993 übrigens starteten die Holter ihr Konzept Sitzungszelt, was von vielen damals belächelt wurde. Der Erfolg in den folgenden Jahren gab den Karnevalisten allerdings recht.