Gedenken in Mönchengladbach : Mahnende Worte zum Volkstrauertag

Nach der Kranzniederlegung an der Kriegsgräberstätte des Friedhofs Preyerstraße halten die Schüler Diana Bagin und Maximilian Michel eine Rede zum Volkstrauertag. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Rheydt Beim Gedenken an die Toten findet der Krieg in der Ukraine Erwähnung. Aber auch die Vergangenheit soll nicht unvergessen bleiben: Mit einer neuen Infotafel erinnern Schüler an das Leben 90 ausländischer Zwangsarbeiter der NS-Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Singendonk

Die Sonne verteilt ihr Licht auf dem weitläufigen Gelände des Friedhofs Preyerstraße. Es ist ein perfekter Rahmen für einen fröhlichen Sonntag an der frischen Luft. Doch die Menschen, die sich auf dem Platz sammeln, sind ganz still. Es ist Volkstrauertag. Bei unzähligen Zeremonien in den Gemeinden wird der vielen Opfer der Weltkriege, des Nationalsozialismus und der Gewaltherrschaft im Allgemeinen, gedacht – so auch in Mönchengladbach.

Der Erste, der nach der Kranzniederlegung an der Kriegsgräberstätte die Stille durchbricht, ist Maximilian Michel, Schüler der Q 2 des städtischen Hugo-Junkers-Gymnasiums. „Nur knapp drei Flugstunden von uns entfernt leben die Nachbarn unserer EU-Nachbarn im Krieg“, lenkt der 17-Jährige den Blick direkt auf die seit Februar andauernde Tragödie in der Ukraine. Seine gleichaltrige Mitschülerin Diana Bagin steht mit ihm am Rednerpult: „Wir sind heute hier, um an diesem Gedenktag zunächst innezuhalten. Doch darüber hinaus möchten wir allen Menschen Mut machen, sich gewaltvollen Tendenzen in ihrem Umfeld mutig entgegenzustellen“, sagt sie.

Nach dem Auftakt durch die beiden Jugendlichen wirft Stephan Dedring, gastgebender Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rheydt, einen Blick zurück auf die wechselvolle Geschichte des Volkstrauertags: Zu Beginn der Weimarer Republik wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. 1925 wurde dann der erste Volkstrauertag begangen. Die Nationalsozialisten benannten den Volkstrauertag 1934 in „Heldengedenktag“ um. Damit änderten sie den Charakter des Gedenktags im Kern. Statt dem Totengedenken stand nun die Heldenverehrung im Mittelpunkt. Seit 1952 war der Volkstrauertag zunächst ein staatlicher Gedenktag in der alten Bundesrepublik, seit den 1990ern ist er es auch im gesamten, wiedervereinigten Deutschland.

„Die Welt wird nicht einfach immer friedlicher“, sagt Dedring und mahnt damit das stetige Engagement der Menschen für den Frieden an. „In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte und festigte sich schließlich in uns Deutschen ein Gefühl eines immerwährenden Friedens“, führt Oberst Robert Sistig, Standortältester Mönchengladbach der Bundeswehr, in seiner Rede aus. Doch spätestens durch den Überfall Russlands auf die Ukraine gerate die Überzeugung der für alle Menschen universell geltenden Werte ins Wanken. „Unser Traum des europäischen Friedens ist nun für lange Zeit ausgeträumt“, zieht Sistig eine trübe Zwischenbilanz. Er sieht auch Defizite in unserer Gesellschaft: „Wo nur noch die eigene Meinung zählt und andere Haltungen diskriminiert werden, verlieren wir die Dialogfähigkeit.“ Und die wiederum sei unverzichtbar, um den Frieden sichern zu können.

Der Abschluss des offiziellen Teils der Zeremonie zum Volkstrauertag bleibt Oberbürgermeister Felix Heinrichs vorbehalten. Nach der Totenehrung dankt er Bertold Nielsen für seine langjährige Tätigkeit als Kreisverbandsvorsitzender des Volksbundes und begrüßte dessen Nachfolger Andreas Ungar.