Sieg für den TVK gegen Bergischen HC : Überragende Torhüter, beeindruckende Serie

Der TV Korschenbroich bestimmte die Partie gegen die Reserve des Bergischen HC. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich holt beim Erfolg gegen den Bergischen HC II den sechsten Sieg in Serie. Trainer Gilbert Lansen zeigt sich zufrieden mit seinem Team. Torwart Felix Krüger muss verletzt vom Feld, dafür überzeugt sein Ersatzmann Mika Schoolmeesters.

Vor 450 Zuschauern in der Waldsporthalle lieferte der TV Korschenbroich abermals eine gute Vorstellung ab und bezwang die Zweitvertretung des Bergischen HC am Ende deutlich mit 31:18 (17:12). Damit konnten die Hausherren ihre beeindruckende Serie fortführen: Es war nicht nur der sechste Erfolg in Serie, sondern auch das dritte Spiel in Folge, dass mit mehr als zehn Toren Differenz gewonnen wurde.

Anfangs hatte der TVK noch leichte Anlaufschwierigkeiten und lag zunächst noch mit 4:5 im Hintertreffen. Insbesondere die Distanzwürfe der Solinger fanden ihr Ziel. „Klar hatten wir keinen guten Start, aber wir wollten auch nicht so weit auf die Rückraumspieler des BHC hinaustreten, um unsere Abwehr nicht zu entblößen“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen zu den ersten Spielminuten. „Es ist auch kaum möglich, so eine tolle Wurfquote aus der Distanz beizubehalten.“

Info Klinnert bester Werfer bei Korschenbroich Aufstellung und Tore des TVK Felix Krüger (1), Mika Schoolmeesters - Henrik Schiffmann (4), Lukas Bark (2), David Klinnert (7/5), Maximilian Eugler (2), Til Klause (2), Henrik Ingenpaß (1), Steffen Brinkhues (3), Nicolai Zidorn, Mats Wolf (5), Maximilian Tobae (2), Marcus Neven (2) und Oliver Brakelmann. Nächstes Spiel am Samstag, 19 November, im Derby gegen Neuss

Als dann jedoch drei Tore in Folge für Korschenbroich gelangen, übernahm die Mannschaft von Lansen das Heft des Handelns und gab dieses bis zur Schlusssirene auch nicht mehr aus den Händen. Zwar gab es in den ersten 30 Minuten dann noch einmal eine kleine Schwächephase der Gastgeber, dennoch bauten sie ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf fünf Tore aus.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es eine Schrecksekunde für die Korschenbroicher: Der Solinger Linksaußen Sören Berger traf den bis dahin überragend agieren Torhüter Felix Krüger unbedrängt mit voller Wucht ins Gesicht, was auch eine Zeitstrafe nach sich zog. Der Korschenbroicher Torhüter konnte daraufhin nicht mehr weiterspielen. Unter der Woche hatte er sich einen Cut an der Augenbraue zugezogen und war entsprechend genäht werden – durch den Kopftreffer platzte die Naht allerdings wieder auf.

So gab Mika Schoolmeesters nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Debüt im Tor der Korschenbroicher und das hatte es in sich: Es war überragend, was der talentierte Niederländer an Paraden zeigte. „Nach seinen Rückenproblemen war es überhaupt nicht angedacht, Mika so lange spielen zu lassen. Er sollte erst vorsichtig wieder herangeführt werden“, betonte Lansen. „Die Leistungen unserer Torhüter waren heute einfach überragend, gerade Mika hat in den letzten 20 Minuten nur noch drei Gegentreffer zugelassen.“

Auch wenn Mats Wolf und Til Klause geschickt Regie führten und Steffen Brinkhues sich erneut verbessert zeigte, waren die Torhüter die überragende Akteure auf dem Parkett. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ beim TVK ein wenig die Konzentration nach, was Lansen in einer Auszeit auch lautstark anmerkte. „Letztlich war es Meckern auf hohem Niveau, aber ich wollte die Mannschaft noch einmal wachrütteln“, so der Trainer. „Wir haben heute für alle Situationen gute Lösungen gefunden und in der Abwehr sehr kompakt gestanden – auch wenn Solingen häufig den siebten Feldspieler brachte und im Angriff hervorragend kombinierte. Auch unser Tempospiel funktionierte richtig gut. Wenn man alles zusammen sieht, muss man schon anerkennen, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt.“