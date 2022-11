Familien in Mönchengladbach : Spielplatz in Lürrip hat jetzt zwei besondere Türme

Mönchengladbach Stadtweit wurden zwar einige Spielplätze aufgegeben, aber auch 15 neu gestaltet und mit zusätzlichen Geräten aufgewertet. Viele davon sind bereits fertig. Seit Kurzem auch der an der Ignaz-Hüpgen-Straße.

Das Wetter ist noch so mild und sonnig, dass ein Besuch auf dem Spielplatz auch in der spätherbstlichen Jahreszeit Spaß macht. Eine Möglichkeit wäre der Besuch des neu gestalteten Spielplatzes an der Ignaz-Hüpgen-Straße in Lürrip.