Auftritt in Mönchengladbach : Wie Tobias Beck den Weltuntergang ausfallen lässt

Mönchengladbach Der Redner unterhielt die Besucher im Roten Krokodil auf seine polarisierende und überzeichnende Art mit Prinzipien der Motivationspsychologie.

Eines muss man Tobias Beck lassen: Er kann Menschen für sich vereinnahmen und gewinnen. Die Männer und Frauen hängen an seinen Lippen im rappelvollen Roten Krokodil im Wickrather Kunstwerk. Sie hören ihm konzentriert zu, wenn er nicht der tolle Geschichtenerzähler sein möchte, „der keine Geschichten erzählen will“.

Tobias Beck ist ein erfolgreicher Redner (Speaker). Foto: Gold PR

Sie begleiten ihn freiwillig bei einer kollektiven Entspannungsübung, die zu einer kleinen Reise werden soll, bei der sich die Gedanken und das Ich vom Körper lösen sollen, der Besucher von oben auf sich blickt und dann durch „ein Loch im Dach des Kunstwerks“ hinaus schwebt in den Himmel über Mönchengladbach. Mehr und mehr entfernt er sich von Deutschland von der Erde. Er soll zu einem Teile des Universums werden mit Bruder Mond und Schwester Sonne, ein winziges, unbedeutendes Teil eines großen Ganzen und zugleich einmalig sein in seiner Einzigartigkeit, die ihn von jedem anderen Menschen unterscheidet, redet Beck jedem einzelnen Besucher zu, der mit geschlossenen Augen dem Mittvierziger auf der schlichten Bühne folgt und der ihn nach der Rückkehr in den Körper und in die Realität des Roten Krokodils begeistert und frenetisch feiert.

Tobias Beck nennt sich „Speaker“, sein Programm trägt den Titel “Der Weltuntergang fällt aus.“ Der viel gefragte, erfolgreiche Mann ist ein professioneller Redner, der sein rhetorisches Handwerk versteht und der in seiner Beredsamkeit den Menschen vermitteln will, dass sie mehr sind, als sie glauben. Er erzählt von sich, wie er ein anderer Mensch geworden sei, ein Mensch ohne Angst, ohne Fremdbestimmung – oder doch jemand, der seine Angst beherrschen und die Fremdbestimmung nicht klaglos hinnehmen will.

Die Besucher glauben ihm, wenn er von einer überraschenden Begegnung mit dem Dalai Lama spricht, bei der er in ehrfurchtsvoller Sprachlosigkeit erstarrt ist. Sie fühlen mit Beck, wenn er in einem thailändischen Schweigekloster körperliche Qualen erleidet, und sie fiebern mit ihm, wenn er über seine Erfahrungen als Austauschschüler in Japan berichtet.

Beck „ist polarisierend und überzeichnend“, so heißt es über ihn. Er will humorvoll zeigen, wie die Prinzipien des Erfolgs und der Motivationspsychologie funktionieren. Er hat diese Prinzipien verinnerlicht, wie er in der Praxis im Roten Krokodil demonstriert. Er hat Erfolg, weil ihm die Menschen zuhören und glauben, er kann sie motivieren. Die Menschen sollen weg vom „Impossible-Syndrom“, wonach alles unmöglich ist, und weg vom „Cinderella-Syndrom“, wonach ein anderer kommt, uns zu retten. Die Menschen sollen hin zum Pippi-Langstrumpf-Syndrom, an sich glauben, zu sich finden, sich wertschätzen und lieben wie das Kind, das jeder selbst einmal war: wissbegierig, voller Tatendrang, neugierig auf die Welt, unerschrocken.

Nach zwei Stunden verlassen die allermeisten Besucher beseelt das Rote Krokodil, viele fühlen sich ermuntert oder bestätigt – auf jeden Fall aber angenehm und gut unterhalten. Und auch hier gilt: Am Ende wird alles gut …