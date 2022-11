Platzsturm nach Pleite in letzter Sekunde : Kaiserslautern crasht Fortunas Karnevalsparty

Foto: Frederic Scheidemann 50 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf muss im letzten Spiel der Hinrunde eine bittere Niederlage einstecken. Nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten verlor die Mannschaft von Daniel Thioune gegen den 1. FC Kaiserslautern 1:2. Anschließend stürmten Fortuna-Anhänger den Platz.

Fortuna gegen Kaiserslautern – das ist Tradition pur. Und das roch vor 44.422 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena doch ziemlich stark nach Bundesliga. An diesem Freitagabend ging es dennoch (nur) im deutschen Unterhaus zur Sache. Und dort verlor Fortuna gegen den Aufsteiger 1:2.

Dass es nicht die allerbeste Idee der DFL war, dieses Spiel ausgerechnet am 11.11 – also zum Start der Karnevalssession – anzusetzen, war bereits vor dem Anpfiff zu erkennen. Vor der Arena in Stockum gab es ein echtes Verkehrschaos, auf den Zufahrten entstanden lange Staus, die Bahnen fielen teilweise aus. So trudelten einige Fans erst weit nach Anpfiff um 18.30 Uhr ein. Und damit verpassten sie einen durchaus aktiven Auftakt der Gastgeber. Die beiden Innenverteidiger Christoph Klarer und Tim Oberdorf testeten Andreas Luthe per Kopf – der Lauterer Torhüter konnte jeweils parieren (7.).

Ekstatischer wurde es nach 14 Minuten. Dann nämlich bat Linksverteidiger Michal Karbownik zum Karnevalstanz, umdribbelte seine Gegenspieler und knallte den Polenböller aus knapp 20 Metern in die Maschen – Traumtor! Auch anschließend blieb Fortuna dran, war gegen passive Gäste die deutliche bessere Mannschaft. Eine dicke Gelegenheit bot sich kurz vor dem Pausenpfiff noch Marcel Sobottka, der einen Fehlpass von Luthe abfing und anschließend allein auf den Lauterer Torhüter zulief. In den wenigen Momenten schossen ihm aber wohl zu viele Gedanken durch den Kopf – so vergab er recht kläglich diese Riesenchance.

Dass dieses Tor sehr wichtig gewesen wäre, zeigte sich bereits mit Wiederanpfiff. Denn plötzlich drückten die Gäste mächtig aufs Tempo – eine gute Gelegenheit reihte sich an die nächste. Schlussendlich war es der eingewechselte Kevin Kraus, der den plötzlich durchaus verdienten Ausgleich erzielen konnte (50.). Angreifer Rouwen Hennings reklamierte zwar ein Foulspiel, Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied aber darauf, dass es sich um einen branchenüblichen Zweikampf handelte.

Einmal im Fluss spielten die Pfälzer munter weiter aufs Düsseldorfer Tor. Allein die schwache Chancenauswertung und Keeper Florian Kastenmeier verhinderten es, dass der FCK den Spielstand völlig auf den Kopf stellte. Das gelang dann in der tiefsten Nachspielzeit. In der letzten Sekunde foulte Karbownik Ex-Fortunen Lex-Tyger Lobinger. Philipp Klement verwandelte den fälligen Strafstoß. Unrühmlicher Schlusspunkt: Einige verirrte Fortuna-Fans stürmten den Platz und bedrohten die feiernden Gäste-Spieler. Cortus pfiff in der Folge gar nicht mehr an und beendete die Partie.

Lesen Sie auch Liveticker zum Nachlesen : Fortuna verliert durch Elfmeter in letzter Sekunde