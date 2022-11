„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Warum Fortuna gegen Lautern auch ein Duell der „Roten Teufel“ ist

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder So gut werden Fortunas Heimspiele besucht

Serie Düsseldorf Wenn der 1. FC Kaiserslautern in Düsseldorf gastiert, dann klingt das schon sehr nach Bundesliga. Ganze 21 Jahre lang stand man sich in der Beletage des deutschen Fußballs gegenüber. Am Freitagabend jedoch im Unterhaus. Was Sie zu dieser Partie wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Es würde uns nicht wundern, wenn wir Sie gerade bei einem leckeren Glas Altbier in der Düsseldorfer Altstadt antreffen würden. Schließlich ist der Elfte im Elften und das bedeutet für eine rheinische Frohnatur: Hoppeditz-Erwachen – der Start in die fünfte Jahreszeit.

Gute sieben Stunden später nach dem Sturm auf das Rathaus stürmt die Fortuna zum letzten Mal in diesem Jahr in der Arena (18.30 Uhr). Bevor es in die frühste Winterpause aller Zeiten geht, gibt es für die Flingerer noch ein richtig dickes Brett zu sägen. Dabei kann Fortuna die Laubsäge getrost im Werkzeugkasten lassen, denn gegen den Dritten der aktuellen Auswärtstabelle, den 1. FC Kaiserslautern, wird wohl eher eine Kettensäge von Nöten sein. Der Aufsteiger ist auf Gegners Platz bisher ungeschlagen.

Stockum erwartet also ein wahrer Fußball-Klassiker. Zumindest der Rahmen der Partie sollte dem gerecht werden, denn über 40.000 Zuschauer werden der Begegnung beiwohnen. Auch Tausende Pfälzer lassen sich den Kick nicht entgehen, bei dem kostümierte Fans ausdrücklich erwünscht sind.

Was zuletzt geschah: Die Leidenszeit des FCK ist vorläufig beendet. Fortuna kann da ein Lied von singen. Mehr als fünf Jahre sind vergangen, dass sich die Betze-Buben zuletzt in Düsseldorf vorstellten. Am 19. August 2017 waren die Voraussetzungen allerdings deutlich anderes. Während Fortuna noch ungeschlagen in der jungen Saison war, konnten die Roten Teufel noch kein Spiel für sich entscheiden.

Foto: Frederic Scheidemann 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Daran sollte sich auch nach 90 Minuten nichts ändern. Zwar hielt der Abwehrriegel der defensiv eingestellten Pfälzer den Düsseldorfer Angriffsbemühungen lange stand, doch am Ende setzte sich die höhere technische Qualität der Flingerer durch. Ganze zwei Minuten fehlten auf der Uhr bis zu einem torlosen Halbzeitergebnis, als ein Flankenball von Lukas Schmitz den Kopf von Ihlas Bebou fand und der Togolese das Leder zur Führung im Tor versenkte (43.).

Im zweiten Abschnitt versäumte es Fortuna, die Zweitliga-Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. Die Rot-Weißen ließen zahlreiche Hochkaräter ungenutzt und so musste ein Geniestreich von Florian Neuhaus herhalten, um den 2:0 Endstand einzutüten. Der Mittelfeldspieler marschierte ungehindert über das halbe Feld und drosch dann die Kugel in den Knick (76.). Traumtor!

Die Heimstatistik: Dass der beste Platz eines Karnevalisten erst nach Spielende an der längsten Theke der Welt ist, beweist Fortunas Zweitliga-Heimbilanz gegen die Erben von Fritz Walter. In sechs Zweitliga-Heimspielen musste Fortuna bislang keine Niederlagen erdulden. Dreimal siegten die Rot-Weißen, dreimal teilte man sich die Punkte.

Dass es sich bei der Begegnung (gefühlt) um ein Erstligaspiel handelt, belegen die Mehrzahl der Treffen, die im Oberhaus ausgetragen wurden. Sechs gemeinsamen Zweitliga-Jahren stehen 21 Jahre Bundesliga gegenüber. Dabei bekamen die Fans 71 Tore im Rheinstadion und drei im Flinger Broich zu sehen. Fortuna durfte sich elfmal als Sieger feiern lassen, dem FCK gelangen immerhin sechs Auswärtssiege.

Die bitterste Niederlage widerfuhr dem FCK derweil 1995/96. Das zahlenmäßige Ergebnis (1:2) spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Andi Brehme und Co. wollten damals den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt tun, unterlagen dann aber durch ein Eigentor von Brehme und stiegen am Ende der Saison erstmals aus der Bundesliga ab, während Fortuna die Klasse hielt.

Wechsler zwischen den Seiten: Wundern Sie sich nicht, wenn Stadionsprecher André Scheidt die Aufstellungen beider Teams verliest. Ihnen werden gleich fünf Spieler in Reihen der Roten Teufel bekannt vorkommen. Mit Jean Zimmer, Marlon Ritter, Robin Bormuth, Lex-Tyger Lobinger und Boris Tomiak ist das Lauterer Team reichlich gespickt mit Ex-Düsseldorfern. Jedem dieser fünf Herren widerfuhr am Rhein das gleiche Schicksal. Auf Dauer konnten sie sich nicht etablieren. Beim Aufsteiger aus dem Südwesten sind sie hingegen gesetzt.

Sie alle haben noch einen weiten Weg, um das, was andere Spieler in ihrer Karriere erreicht haben, gleich zu tun. Den Anfang machte der unvergessliche Reiner Geye, ihm folgten Thomas Allofs, Igli Tare und Axel Bellinghausen – allesamt herbe Verluste für die Düsseldorfer und Glücksgriff des FCK. Aber auch Fortuna kann sich nicht beklagen. Einer der besten Transfers, die jemals von Fortuna getätigt wurden, kam aus Kaiserslautern an den Rhein. Wolfgang Seel (541 Spiele für Fortuna) gehört nicht nur wegen seines legendären Treffers im Pokalendspiel 1979 in die ewige „Hall of Fame“ der Flingerer. Auch auf den Österreicher Erwin Hoffer war stets verlass.