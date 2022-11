Fortunas Stürmer : Darum sank Kownackis Laune in den Keller

Hannover/Düsseldorf Es war nicht Fortunas Spiel, und es war auch nicht das Spiel des Dawid Kownacki. Der Stürmer, der zuletzt regelmäßig gepunktet und überzeugt hatte, erwischte beim 0:2 in Hannover einen gebrauchten Tag. Das war aber nicht der einzige Grund, warum er seine Auswechslung so unwirsch absolvierte.

Dawid Kownacki hatte den Kaffee so richtig auf. In den zurückliegenden Partien hatte Fortunas Stürmer einen ganz starken Lauf gehabt und entweder selbst wichtige Treffer erzielt oder die der Kollegen vorbereitet. Aber an diesem Dienstagabend in Hannover wollte einfach nichts so richtig glücken. Kownacki arbeitete hart, lief die Abwehrspieler der Niedersachsen ebenso fleißig an, wie er in das in den Spielen zuvor getan hatte – aber in vorderster Linie Akzente setzen, das klappte einfach nicht. Sicher auch ein Grund dafür, dass der Düsseldorfer Angriff bei der 0:2-Niederlage leer ausging.