Karnevalsauftakt in Düsseldorf​: Der Hoppeditz ist erwacht!

Düsseldorf Der Hoppeditz ist erwacht, die Karnevalssession in Düsseldorf hat – ganz ohne Corona-Einschränkungen – begonnen. Helau! Der Oberbürgermeister antwortete souverän auf die Spottrede des Hoppeditz.

Vor zwei Jahren stieg er ganz ohne Publikum aus dem Senftopf, letztes Jahr unter strengen Corona-Regeln. Doch als er an diesem Freitag erwachte, läutete der Hoppeditz eine Karnevalssession ohne Einschränkungen ein. Pünktlich um 11.11 Uhr kam die Düsseldorfer Kult-Figur zum Vorschein, um ihn herum ein Rathausvorplatz voller Besucher und Karnevalisten. Damit begannen die Festivitäten, später versammelten sich die Besucher in den Kneipen in der Altstadt und auf dem Hoppeditz-Ball, den das Carnevals-Comitee (CC) im Henkel-Saal ausrichtete.

Bis weit nach Mitternacht habe er noch an seiner Rede gesessen, sagte Tom Bauer, der seit 16 Jahren in die Rolle schlüpft. Darin sprach er unter anderem von verschobenen Rosenmontagszügen, dem Fortuna-Spiel am Abend, Klimaaktivisten, die sich an Kunstwerke kleben, und dem evangelischen Kirchentag. Den Krieg in der Ukraine habe er bewusst nicht zum tragenden Thema gemacht, sagte Bauer später. Der Start der Session sei einer dieser kurzen Momente, in denen die Freude überwiegen solle.