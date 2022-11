Später Elfmeter rettet Amern : 1. FC Mönchengladbach verpasst Sieg in Nachspielzeit

Der 1. FC Mönchengladbach und die VSF Amern lieferten sich ein umkämpftes Spiel. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Almir Husejnovic führt der 1. FC Mönchengladbach gegen die VSF Amern bis in die Nachspielzeit, muss sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Für den 1. FC zu wenig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Van der Velden

Der 1. FC Mönchengladbach hat nach dem Abgang von Trainer Klaus Hammann einen Teilerfolg gegen den Tabellenzweiten VSF Amern eingefahren und 2:2-Unentschieden gespielt. Am Ende war der 1. FC sogar dem Sieg nahe, denn der zweite Gegentreffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. „Wenn man unten steht, bekommt man halt in der 93. Minute einen Elfmeter gegen sich. Der Punkt bringt uns jetzt nicht weiter“, sagte der Sportliche Leiter Siegfried Finken.

Erstmals hatte an der Seitenlinie bei den Western Almir Husejnovic die Verantwortung inne, der zuvor Co-Trainer unter Hammann war. Den ersten Schockmoment in der Partie gab es gleich zu Spielbeginn bei den Gästen aus Amern, als Johannes Hamacher (4.) sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte. Hammacher blieb auf dem tiefen und holprigen Platz mit dem Fuß im Boden hängen und verdrehte sich dabei das linke Knie. In der Folge hatten der für ihn eingewechselte Ibrahim Arbag und Luca Dorsch durchaus gute Möglichkeiten, die Führung der Amerner zu erzielen, beide vergaben jedoch.

Den ersten Treffer der Partie erzielten allerdings die Mönchengladbacher, als U19-Torjäger Leo Stegner nach einer Kombination zwischen FC-Kapitän Marcel Lüft und Hannes Lingel den Ball zum 1:0 im Tor von Robin Krahnen unterbrachte. Die Freude über den Führungstreffer war nur kurz, weil Luca Dorsch (26.) einen Freistoß anschließend zum 1:1-Ausgleich unter die Latte hämmerte. Nach Foulspiel an Erjon Durbiqi musste Amerns Hiroki Mizuno (45.+2) wegen Notbremse mit Rot den Platz verlassen, obwohl Frederik Verlinden noch tiefer stand.

In der Schlussphase deutete dann alles auf den zweiten Saisonsieg der Mönchengladbacher hin. Nachdem Martini Lombaya sich auf der rechte Seite in den Strafraum durchgetankt hatte, sorgte Aleksandar Milenovic mit dem 2:1 für die erneute Führung der Westender. Mit einem Sieg wurde es dennoch nichts, weil Amerns Luca Dorsch im Strafraum zu Fall gebracht wurde und so Selman Sevinc (90.+3) zum 2:2-Endstand in allerletzter Sekunde traf.