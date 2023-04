Mühlentour ab Mönchengladbach Oldtimerfreunde für gemeinsame Ausfahrt gesucht

Geplant ist, vom Restaurant „Le Pavillon“, Martin-Luther-Platz 1 in Odenkirchen, loszufahren in die nähere Umgebung. Der Start erfolgt um 14 Uhr. Dann geht es von einer Mühle zur nächsten. Wer die meisten Mühlen gefunden und dabei die kürzeste Strecke zurückgelegt hat, ist der Sieger. Eine Kamera oder ein Smartphone mit Kamerafunktion sind für die Teilnahme obligatorisch, da die Fotos der Mühlen als Beweis genommen werden. Eine Karte oder ein Navigationssystem sind zudem sinnvoll, um die Strecke zu optimieren, rät der Organisator. Spätestens um 18 Uhr treffen sich alle Teilnehmer wieder am Startpunkt.