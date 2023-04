Arbeitsmarkt in Mönchengladbach Gutes tun mit Ware aus zweiter Hand

Mönchengladbach · Secondhand verkaufen, neue Arbeitsplätze schaffen und mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen – so lautet das Konzept mehrerer Läden in der Stadt. Was hinter der Idee steckt, wer die Kunden sind und was angeboten wird.

05.04.2023, 05:10 Uhr

17 Bilder So sieht es in den Secondhand-Läden von Hephata und vom Volksverein aus 17 Bilder Foto: Katharina Luxen

Ist von Secondhand die Rede, so denken viele zuerst an gebrauchte Kleidung. Doch Secondhand ist viel mehr als das. Für manche Menschen ist das gefragte Angebot auch eine Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und den Unterhalt zahlen zu können. In Mönchengladbach gibt es gleich mehrere Betriebe, die gebrauchte Ware für einen guten Zweck verkaufen, um Menschen ohne Anstellung auf dem Arbeitsmarkt eine berufliche Perspektive zu geben: Die Evangelische Stiftung Hephata betreibt in der Stadt drei sogenannter „Hep-Shops“ und der gemeinnützige Volksverein Mönchengladbach fünf „Seconhand-Kleidershops“. Der erwirtschaftete Erlös aus dem Warenverkauf dient dabei der Sicherung und Neuentstehung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung (bei Hephata) und für Langzeitarbeitslose (beim Volksverein). Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es in den Secondhand-Läden von Hephata und vom Volksverein aus