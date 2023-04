Künstliche Laichhilfen Kinderstube für Fische im Stadtwaldweiher

Wer im Stadtwaldweiher unter der Wasseroberfläche etwas Knallgrünes entdeckt, muss sich nicht wundern. Da wurde kein wilder Müll entsorgt, sondern gezielt eine „Kinderstube“ versenkt. Eine Kinderstube für Fische, um genau zu sein. Die Jugend des Anglervereins Mönchengladbach-Rheydt 1935 hat etwas Neues ausprobiert und künstliche Laichhilfen im Stadtwaldweiher platziert – einige unter Wasser, andere auf der Oberfläche. „Das Problem ist beim Stadtwaldweiher, dass er nur einen Meter bis 1,20 Meter tief ist. Dadurch gibt es zu wenig natürliche Laichmöglichkeiten für die Fische“, sagt Dennis Wendelen, der im Verein der Gewässerobmann ist. Normalerweise würden die Fische ihre Eier an im Wasser stehenden Bäumen und Sträuchern ablegen. Doch davon seien in und an den Mönchengladbacher Gewässern zu wenig vorhanden.