Nachruf Der ehemalige Münsterkantor Viktor Scholz ist gestorben

Im Alter von 88 Jahren ist am vergangenen Freitag Viktor Scholz gestorben. Scholz war 42 Jahre lang Kantor an der Münsterbasilika St. Vitus und hat entscheidende Weichen für die Kirchenmusik in der Pfarre und im Bistum Aachen gestellt. Scholz wurde als Vitja Wladimirowitsch Kammeschow in Taganrog am Asowschen Meer geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Seine Mutter flüchtete mit dem Zehnjährigen 1945 nach Deutschland und gelangte nach Essen. Dort erhielt Scholz seine musikalische Grundausbildung. Danach studierte er an der Bischöflichen Kirchenmusikschule St. Gregoriushaus in Aachen und schloss mit dem Kantorenexamen ab.