Adventszeit in Mönchengladbach Wenn Weihnachtsmänner und Engel durch die Stadt radeln

„Wir veranstalten das Weihnachtsradeln in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal“, sagte Borgard Färber, Vorsitzender des ADFC in Mönchengladbach. Es gehe zum einen darum, mit Gleichgesinnten in der Stadt zusammenzukommen und sich auszutauschen. „Aber vor allen Dingen wollen wir auf die Situation der Fahrradfahrer aufmerksam machen und daran erinnern, dass vieles in Mönchengladbach noch ausbaufähig ist, was den Radverkehr betrifft“, so Färber. Die Resonanz sei immer durchweg positiv, sagt er. „Wenn wir in weihnachtlichen Kostümen durch die Stadt fahren, dann erfreut das die Leute natürlich. Auch das wollen wir erreichen“, sagt der Vater zweier Kinder.