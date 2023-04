Spenden in Mönchengladbach Mehr als 15 Millionen spendenfinanzierte OPs des grauen Stars

An die stimmgewaltige, emotionale und mitreißende Begrüßung durch die Sängerinnen und Sänger schloss sich der Vortrag von Augenarzt Heiko Philippin über seine tägliche Arbeit am Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC) in Tansania an. Dort behandelt der Mediziner seit vielen Jahren alte und junge Patientinnen und Patienten, die an Augenkrankheiten wie dem Grauen Star leiden.