Festakt in Mönchengladbach Goldene Blume für Architekten

Nachhaltiges Bauen stand schon vor der Energiekrise hoch im Kurs, mit Russlands Krieg in der Ukraine erhielt der Trend noch mehr Dynamik. Der Düsseldorfer Architekt Christoph Ingenhoven gilt in dem Bereich als Vorreiter. Mit dem RWE-Turm in Essen wurde nach seinem Entwurf bereits 1997 eines der ersten ökologischen Hochhäuser weltweit erbaut. In Sydney wurde sein Hochhaus „1 Bligh“ mit einer hohen Zertifizierung eines Öko-Standards ausgezeichnet. In Düsseldorf plante er den Kö-Bogen II am Schauspielhaus mit Europas größter Grünfassade. Auch das Theater nebenan wurde nach seinen Plänen saniert.