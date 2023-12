Notfall in Mönchengladbach Brand durch Fettexplosion in Odenkirchen

Mönchengladbach · Am Samstagabend kam es an der Gerberstraße zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus. Was passiert war – und wie die Bewohner reagierten.

17.12.2023 , 15:37 Uhr

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. (Symbolbild) Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstag, 16. Dezember, gegen 20.30 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gerberstraße löschen. Mieter des Hauses hatten demnach die Feuerwehr alarmiert, weil es in ihrer Küche zu einer Fettexplosion gekommen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sie die Wohnung bereits verlassen. Die Feuerwehr nahm eine leichte Rauchentwicklung wahr. In der Küche hatte zuvor ein Topf mit Fett auf dem Herd gebrannt, wie ein Bewohner mitteilte. Er habe zunächst versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen, was zu einer Fettexplosion führte. Anschließend warf er eine Decke über den Brand und löschte ihn so. Der Bewohner zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nachdem der Rauch weitestgehend aus der Wohnung abgezogen war, wurde der Backofen aus der Küchenzeile montiert, um mögliche Glutnester dahinter zu überprüfen. Nach durchgeführten Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Zeit des Einsatzes war die Gerberstraße zwischen Luisental und Kohrstraße durch die Polizei gesperrt. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

