Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise Einbrecher stehlen Schmuck in Odenkirchen

Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag, 18. Dezember, in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendeten sie Schmuck. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 16 Uhr, dem Haus. Anschließend hebelten sie ein Fenster an der Straßenseite auf und gelangten so in die Innenräume. Dort durchwühlten sie unter anderem Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.