Kolumne Live dabei : Astronaut präsentiert neues Album

Mönchengladbach Die Indie-Band aus Mönchengladbach hat unter dem Titel „Wichtig“ elf neue Stücke produziert und präsentiert sie jetzt im „Messajero“.

„Deutschsprachiger Indie-Rock mit Herz und Verstand“ nennen Astronaut ihren Stil. Die Songs sind wohlklingend produziert; die Texte schwanken unter anderem zwischen Sozialkritik, Nonsens und Liebe. So geht es beispielsweise um Verrohung beim Umgang mit den sozialen Medien, zunehmenden Rechtsruck und Populismus. Wie zuvor klingt das merklich erwachsener gewordene Quartett authentisch, knüpft da an, wo es mit seinen früheren Veröffentlichungen bereits seine Marke gesetzt hat. Astronaut hat dabei den jugendlichen Spaß behalten, dem Purismus früherer Tage allerdings Ade gesagt und opulenter produziert. Ich bin gespannt, wie die komplexe, aber nicht überfrachtete Produktion live auf die Bühne gebracht wird.

