Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Mit „Alma“ auf musikalische Weltreise

Das Acoustic-Duo „Alma", bestehend aus Alicia Nilsson und Martin Weiss, präsentieren akustische Interpretationen großer internationaler Klassiker. Foto: M. Weiss

Hückeswagen Acoustic-Duo interpretiert große internationale Klassiker im Kultur-Haus Zach. Zu hören sein werden Stücke aus den beiden Alben „Gracias a la Vida“ und „Volver“.

Auf eine akustische Reise um die Welt mit jeder Menge internationalen Klassikern gehen am kommenden Samstag die Zuhörer des Konzerts des Duos „Alma“ im Kultur-Haus Zach. Sängerin Alicia Nilsson (Schweden/Argentinien) und Gitarrist Martin Weiss (Deutschland) präsentieren dann eine bunte Mischung aus ihrem Debütalbum „Gracias a la Vida“ sowie dem neuen Album „Volver“. „Wundervolle akustische Interpretationen großer internationaler Klassiker von Édith Piaf, George Gershwin, Antônio Carlos Jobim und Mercedes Sosa werden zu hören sein“, schwärmt Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Auch Vorsitzender Detlef Bauer ist sich sicher: „Die große Stilvielfalt von ,Alma‘, angefangen von Latin, zum Beispiel ,Gracias a la vida‘, über Jazz, unter anderem mit ,Love is here to stay‘ und Italian Classics (,Quando‘), bis hin zu Chansons, wie ,La Foule‘, wird das Publikum bei diesem Konzert schnell begeistern. Die gefühlvolle und ausdrucksstarke Gesangsdarbietung von Alicia Nilsson mit Songtexten auf Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch und Französisch mache das Album-Repertoire von „Alma“ so authentisch und einzigartig. Die stimmungsvolle Gitarrenbegleitung von Martin Weiss spiele auf hohem künstlerischen Niveau und trage mit wundervollen Arrangements zum unverkennbaren Duo-Sound bei.

Alicia Nilsson ist eine professionelle Sängerin und Entertainerin mit einer kraftvollen Stimme, kombiniert mit viel Persönlichkeit und Seele. Aus einer Künstlerfamilie stammend, tourte sie viele Jahre mit Zirkussen auf der ganzen Welt. 1999 zog sie nach Mallorca und begann eine Gesangskarriere. Nach einer Tournee mit dem Musical „Symphonic of ABBA“ in Spanien und Portugal trat sie als Leadsängerin mit professionellen Bands und Musikern in ganz Europa auf, wie zum Beispiel dem Projekt „Play it Forward“ mit der Originalband von Joe Cocker.

Martin Weiss ist ein gefragter Gitarrist in der Kölner Musikszene. Er spielte mit internationalen Künstlern wie Gloria Gaynor, Jennifer Rush, Johnny Logan, Chris de Burgh, Percy Sledge, den „Supremes“, Brian Culbertson und Gerald Albright. Für Joy Flemings Eurovision-Song-Contest-Album „Joy to the world“ steuerte er als Produzent drei Albumtitel bei. Seit 2005 arbeitet er als Produzent und Autor für Deutschlands meistverkaufte Gitarrenmagazine „guitar“ und „guitar acoustic“.

Karten zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Es gilt die 3G-Regel, zudem müssen die Besucher einen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.

Sa., 21. Mai, 20 Uhr; Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7

(büba)