Kultur in Wülfrath : Schnupperband bei WüRG bietet Blues und Rock‘n‘Roll

Kultur in Wülfrath

Am Samstag spielen gleich zwei Band im WüRGer Clubhaus. Beide präsentieren sich erstmal live auf der Bühne beim Schnupperabend. Foto: Würg

Wülfrath „Frantic Quo – a Tribute to Status Quo“ und „T’Mo & King‘s Groove“ stehen für unterschiedliche Musikrichtungen. Für Musiker und Publikum wird es bei den Premierenauftritten spannend.

Gleich zwei Bands an einem Abend: Am Samstag, 21. Mai, lädt die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, kurz WüRG, zum „Schnupperabend“ beim WüRGer Club ein. Das ist ein besonderes Angebot mit einem gewissen Überraschungsmoment, denn die beiden Bands präsentieren sich an diesem Abend erstmals live.