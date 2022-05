Mehrwertsteuer auf Pachtpreise : Die Jagd in Mönchengladbach wird teurer

Die Jagd in Mönchengladbach wird teurer

Mönchengladbach Harmonisch ging es bei der Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft bei den Vorstandswahlen zu. Dafür gab es bei einem anderen Thema große Diskussionen. Was das bedeutet.

An den Rahmenrichtlinien zur vorzeitigen Neuverpachtung der Jagdreviere in der Jagdgenossenschaft Mönchengladbach 1 entzündeten sich auf der Mitgliederversammlung in Hehn die Gemüter der Teilnehmer. Es war der erste Treff der Genossen seit drei Jahren im Haus Heiligenpesch.