Mönchengladbacher Fashion Day : In der City dreht sich wieder alles um Mode

Der erste Mönchengladbacher Fashionday fand 2019 auf dem Sonnenhausplatz statt. (Archivfoto) Foto: Isabelle Raupold/Isabella Raupold

Mönchengladbach Nach 2019 findet am kommenden Samstag zum zweiten Mal der Fashion Day statt. Was rund um Hindenburgstraße und Kapuzinerplatz geboten wird und was man für eine Modelkarriere machen muss.

Wer dieser Tage in der Gladbacher City einkaufen war, wird es bereits gesehen haben: Große runde Aufkleber zieren aktuell die Bürgersteige der Hindenburgstraße, das Pflaster der Nebengassen und den Weg zum Kapuzinerplatz. Dort wird am kommenden Samstag ein Catwalk aufgebaut sein. Denn an diesem Tag findet der zweite Mönchengladbacher Fashion Day statt.

Von der Hindenburgstraße durch die Stephan-, Friedrich- und Wallstraße bis zum Kapuzinerplatz dreht es sich in den Geschäften um alle Themen der Modewelt. Die teilnehmenden Geschäfte begrüßen ihre Kunden mit Sekt, besonderen Gutscheinaktionen und anderen Angeboten wie Farb- und Stilberatung oder Gewinnspielaktionen. Veranstalter ist das Mönchengladbacher City Management.

Info Das „neue Gewand“ des Kapuzinerplatzes Quartiersmanagement informiert am Fashion Day über Umbaupläne So manches neue Kleidungsstück wird es am kommenden Samstag auf dem Laufsteg am Kapuzinerplatz zu sehen geben. Doch auch der Platz selbst erhält ein neues Gewand, das sich Besucher*innen beim de Fashion Day anschauen können. Der Kapuzinerplatz, dessen Charakter sich durch die neue Markthalle stark verändert, soll im Rahmen der Städtebau-Fördermaßnahme "Soziale Stadt Gladbach Westend" umgestaltet werden. Er soll wieder ein zentraler lebenswerter Platz in der Altstadt sein. Um über den Stand der Planungen zu informieren und Anregungen und Anmerkungen der Öffentlichkeit aufzunehmen, lädt das Quartiersmanagement am 21. Mai zwischen 14 und 17 Uhr Interessierte an seinen Stand in der Markthalle ein.

Herzstück sind die Modenschauen auf dem Catwalk, der aus der Markthalle auf den Kapuzinerplatz führt. Dort präsentieren die Geschäfte von 11 bis 17 Uhr aktuelle Kollektionen. Den Sound zu den Fashionshows liefert DJ Tocadisco. Multibrandstores, die verschiedene Modemarken im Angebot haben, Produzenten aus Mönchengladbach und inhabergeführte Geschäfte aus der Innenstadt zeigen, welche Outfits gerade im Trend sind. In den Pausen wird es unter anderem tänzerische Darbietungen geben.

Wer schon immer von einer Modelkarriere geträumt hat, bekommt beim Fashion Day seine Chance: Die Agentur Model Pool Düsseldorf lädt von 13 bis 14 Uhr zum offenen Casting auf dem Catwalk ein. Gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 15 bis 60 Jahren. Voraussetzung ist eine Körpergröße von mindestens 175 Zentimetern bei den Damen und 184 Zentimetern bei den männlichen Bewerbern. Wer ein schlichtes Outfit und ein natürliches Tages-Make-Up trägt, ist für das Casting bestens vorbereitet.

Um den Catwalk herum präsentieren sich mit Fynch Hatton oder Drykorn Outlet weitere Modeunternehmen. Am Stand von Colours & Son haben die Besucher die Gewinnchance auf Strandmode aus der neuen Sommerkollektion, Online-Shopping-Gutscheine und Accessoires. Erste Kostproben, was in der Markthalle zu erwarten ist, bieten der Fleischspezialist „Männermetzger“ und die Weinkenner von „[g]niessen“, die in der Markthalle vertreten sein werden. Gegenüber im Haus Zoar wird passend zum Thema des Tages der Film „House of Gucci“ gezeigt.

Wie die inhabergeführten Geschäfte beteiligt sich auch das Minto mit vielen Aktionen in den Stores. Zusätzlich findet dort eine Jobbörse statt. Die IHK Mittlerer Niederrhein, das Online-Jobportal Injo sowie Media Central informieren über Berufe am Textilstandort Mönchengladbach und in der Region. Auch das Gladbacher Textil-Start-Up Texturelab stellt sich im Minto vor. Nachhaltig bedruckte T-Shirts und Beutel mit limitierten Designs von Künstlern wie Jurij Nesterov aus Berlin (Jurij MindMe) und Felix Justus aus Aachen) bietet das Start-Up an. Besucher können in einer Live-Show dem Künstler Moek193 (Moritz Paulus aus Neuss) über die Schulter schauen und sich von ihm designte Textilien sichern.

Der Fashion Day ist nicht nur Marktplatz für die Profis. Mit der Familienkleiderbörse können Familien selbst Teil des Events werden. Kinderkleidung, die zu klein geworden ist, Umstandsmode oder einfach Fehlkäufe finden dort neue Besitzer. Umgekehrt kann man da aber auch das eine oder andere Schnäppchen machen. Wer seinen Lieblingsstücken eine zweite Chance geben möchte, kann für 20 Euro einen drei Meter langen Standplatz mieten. Mitgebracht werden muss lediglich ein Tisch und gut erhaltene Kleidungsstücke.

Und was wäre eine Modenschau ohne After-Show-Party? Ab 20 Uhr öffnen die Türen des Graefen für Tanzwillige. Bis 22 Uhr ist der Eintritt frei und bis dahin gehen alle Getränke zum halben Preis über den Tresen.