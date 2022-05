Mönchengladbach Nachbarschaft : Mit den Nachbarn den Freitag zum „Freutag“ machen

Mönchengladbach Der 20. Juli ist bundesweit Nachbarschaftstag. Auch in Mönchengladbach gibt es deshalb einige Aktionen. Welche Quartiere mitmachen und was sie geplant haben.

Am Freitag, 20. Mai, wird bundesweit der Nachbarschaftstag gefeiert. Bei gemeinsamen Aktionen treffen sich die Nachbarn in den Quartieren, feiern zusammen, pflanzen Blumen oder räumen auf und lernen sich so kennen. Auch in Mönchengladbach beteiligen sich einige Initiativen.