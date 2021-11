Polizeieinsätze in Mönchengladbach : Zwei Raubdelikte am Europaplatz

Mönchengladbach Ein 18-Jähriger wurde geschlagen und getreten. Einer 14-Jährigen entriss ein Mann das Mobiltelefon. Doch dann mischte sich eine Passantin ein.

Ein Mann hat am Freitag gegen 17 Uhr am Europaplatz versucht, einer 14-Jährigen das Handy zu entreißen. Nach Angaben der Geschädigten bei der Polizei wartete sie gerade auf den Bus und war mit ihrem Handy beschäftigt. Ein Mann näherte sich ihr von der Seite und riss ihr das Mobiltelefon aus der Hand, das daraufhin auf den Boden fiel. Als die 14-Jährige versuchte es aufzuheben, wurde sie von einem weiteren Mann daran gehindert. Die Jugendliche schrie, so dass eine Frau am Europaplatz auf das Geschehen aufmerksam wurde. Als diese den Mann dazu aufforderte, die Jugendliche loszulassen, konnte die 14-Jährige die Ablenkung nutzen und dem Mann gegen das Schienenbein treten und mit ihrem Handy wegrennen.