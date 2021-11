Erasmus+-Projekt „EVA“ in Mönchengladbach : Gesamtschüler besuchen die Türkei

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Gruppe besuchte die Zwei-Millionen-Stadt Gaziantep nahe der syrischen Grenze und erfuhr viel über die Flüchtlingssituation.

Coronabedingt konnten sie sich lange nur über Zoom-Konferenzen treffen – nun konnten Mönchengladbacher Schüler der Gesamtschule Volksgarten aber doch wieder zwei ihrer Partner-Schülergruppen aus dem Erasmus+-Projekt „EVA“ treffen. In dem Projekt arbeiten sechs Schülergruppen aus sechs verschiedenen Ländern zusammen. Die Mönchengladbacher reisten nun in die türkische Stadt Gaziantep und trafen dort ihre türkischen und bulgarischen Partner-Schülergruppen.

Die Schüler lernten die Schule Aktoprak Anadolu Lisesi kennen. Außerdem schauten sie sich die Universität und weitere Schulen an, darunter eine Schule, in der syrische Kinder in Türkisch und Englisch unterrichtet werden. Das soll ihnen die Integration in die Türkei erleichtern. Die Schüler trafen auch die Migrationsbeauftragte der Universität, die für die Integration syrischer Studenten zuständig ist.