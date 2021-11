Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 15. November 2021) : 18 Corona-Patienten auf der Intensivstation

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet weniger Neuinfektionen. Weiterhin sind mehr als ein Fünftel der Intensivbetten in Mönchengladbach mit Covid-19-Patienten belegt. Die Zahlen im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt am Montag leicht auf 188,3 (Vortag: 182,9). Zur Erinnerung: Den bisherigen Spitzenwert in Mönchengladbach wies das Robert-Koch-Institut am 27. August aus. Seinerzeit lag die Inzidenz bei 199,5. In der Vitusstadt war der Wert nie höher. In Deutschland ist dieser hingegen schon lange übertroffen: Am Montag liegt der bundesweite Durchschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz bei 303,0. Der Landesschnitt liegt bei 167,0. Den höchsten Wert in NRW weist der Landkreis Gütersloh (Inzidenz von 265,9) auf.