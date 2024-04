In Intimbereich geschlagen Jugendliche attackieren lesbisches Paar in Berlin

Berlin · Zwei Jugendliche sollen am Freitagnachmittag in Berlin-Neukölln zwei Frauen angegriffen haben, die Hand in Hand auf der Straße gingen.

06.04.2024 , 15:53 Uhr

Ein Arm eines Berliner Polizisten. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Nach Angaben der Polizei vom Samstag gaben die 36 und 47 Jahre alten Frauen an, kurz vor 17 Uhr Hand in Hand auf dem Gehweg der Pannierstraße in Richtung Maybachufer unterwegs gewesen zu sein. Kurz vor der Einmündung Pannierstraße/Framstraße seien ihnen der männliche Jugendliche und seine Begleiterin entgegengekommen. Unvermittelt sollen sie die 36-Jährige in den Intimbereich geschlagen haben. Die 47-Jährige habe versucht, ihre Partnerin zu verteidigen. Daraufhin sollen die Jugendlichen beide Frauen zu Boden geschlagen und auf sie eingetreten haben. Anschließend soll das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes habe Ermittlungen zu einer Körperverletzung mit homophobem Hintergrund aufgenommen.

(ldi/epd)