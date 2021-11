Proklamation in Mönchengladbach : Geschwister sind neues Kinderprinzenpaar

Proklamation in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Stadtprinzenpaar reagierte begeistert auf den engagierten Nachwuchs. Seit Geburt gehört dieser zur Kinderprinzengarde. Seit dem fünften Lebensjahr tanzen die beiden im Karneval.

Ein Geschwisterpaar wurde am Samstag im Haus Erholung von Oberbürgermeister Felix Heinrichs zum Kinderprinzenpaar der Session 2021/22 proklamiert. Innerhalb eines überwiegend von den jüngsten Narren aus den verschiedenen Gesellschaften gestalteten Programms traten Marlon Leon und Lea Jamila Gillessen ihren Dienst für ihre jungen Untertanen an.

Die beiden Moderatoren, MKV-Sitzungspräsident Thomas Schmitz und Dagmar Gaden, zuständig beim Karnevalsverband für den Kinder-, Jugend- und Schulkarneval, zeigten sich sehr feinfühlig. „Nur vier Kinderprinzenpaare haben wir in der Stadt“, stellte Schmitz fest und appellierte an die Gesellschaften, sich mehr für die Nachwuchsarbeit einzusetzen.

„Wollt ihr, dass ich diese Beiden hier auf der Bühne proklamiere?“, war die Frage von OB Felix Heinrichs an die Besucher im Saal, ein eindeutiges „Ja“ die Antwort. Und so schritt Heinrichs zur Tat. Prinz Marlon erhielt die Prinzenmütze mit der dazugehörigen Feder und sein Zepter, das auf der Spitze ein Skateboard zeigt. Der Grund: Marlon besucht gerne mit seinen Freunden die Skateparks in der Stadt. Leas Interesse liegt dagegen mehr beim Reiten und dem Pflegen der Pferde.