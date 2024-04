Leihe nach Nijmegen ist vorbei Bittere Diagnose für Borges Sanches und Borussia

Bis zu seiner Verletzung kam der luxemburgische Nationalspieler auf acht Einsätze in der Eredivisie und drei im niederländischen Pokal. Vor seinem Wechsel zu Nijmegen hatte Borges Sanches seinen Vertrag in Gladbach bis 2026 verlängert. In der Liga blieb er ohne Torbeteiligung, im Pokal aber war er sogar ein Held: Im Halbfinale gegen Cambuur Leeuwarden bereitete den Siegtreffer vor und war damit maßgeblich am Einzug ins Endspiel beteiligt.