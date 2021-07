Wirtschaft in Mönchengladbach : Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

Wirtschaft in Mönchengladbach

Die Agentur für Arbeit in Mönchengladbach. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Arbeitsagentur registrierte in Mönchengladbach im Juni etwas weniger Menschen ohne Job als im Monat davor. Aber die Kurzarbeit bewegt sich weiter auf hohem Niveau.

Die Zahl der Arbeitslosen in Mönchengladbach ist im Juni leicht gesunken. Wie aus der Statistik der Arbeitsagentur hervorgeht, waren in der Stadt im vergangenen Monat 14.769 Menschen arbeitslos. Das waren 94 Personen weniger als im Vormonat (minus 0,6 Prozent) und 38 Personen mehr als im Juni 2020 (plus 0,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote für Mönchengladbach fiel im Juni leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 10,5 Prozent. Im Juni vergangenen Jahres hatte die Arbeitslosenquote ebenfalls 10,5 Prozent betragen.