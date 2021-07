Corona aktuell : Knapp 40 Prozent in Rhein-Berg sind zweimal geimpft

Leichlingen Hier sind die neuesten Zahlen des Kreisgesundheitsamts.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind nach den jüngsten Zahlen des Gesundheitsamts 37 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, darunter kein Leichlinger. Am Freitag kamen kreisweit vier Fälle hinzu, dem gegenüber standen sechs Fälle von Genesenen. Vier Covid-19-Kranke befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet (stationär), davon zwei in intensivmedizinischer Betreuung und zwei an Beatmungsplätzen. Die Inzidenz liegt bei bei 3,9. Von der Bevölkerung geimpft sind mindestens einmal 61,6 Prozent, zweimal 39,8 Prozent.