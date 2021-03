An den Hauptbahnhöfen in Mönchengladbach : Radstationen als Sprungbrett für Arbeitslose

Betriebsleiter Achim Hintzen (2.v.r.) zeigt Kevin Mangels (l.) einen Arbeitsschritt am Fahrrad. Christopher Wahle (rechts) arbeitet an einem Rad. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Serie Mönchengladbach Mehr als ein Fahrradhaus: In den Radstationen an den Hauptbahnhöfen in Rheydt und Mönchengladbach wird Langzeitarbeitslosen eine Perspektive gegeben.

Elene Rombey hat ein Problem mit ihrer Schaltung. „Ich muss irgendwie immer so schwer treten“, sagt sie. Ein Mitarbeiter der Radstation in Rheydt guckt sich vor dem Geschäft ihr Rad an, gibt ein paar Tipps zum Umgang mit einer Nabenschaltung. Dann ist ihr Problem auch schon behoben. „Ich bin schon zwei- bis dreimal wegen Kleinigkeiten hier gewesen. Es wird immer schnell geholfen“, sagt Rombey.

Der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen möchte, arbeitet seit 2017 in den beiden Radstationen an den Hauptbahnhöfen in Rheydt und Mönchengladbach. Davor war er drei Jahre arbeitslos. Er steht stellvertretend für den eigentlichen Zweck der Radstation. „Das ist viel mehr als Fahrradparkhaus, es geht darum, Menschen zurück auf den Arbeitsmarkt zu führen“, sagt Achim Hintzen, Betriebsleiter beider Radstationen. Die Diakonie ist Träger der Einrichtungen. In Rheydt sind derzeit 15 Langzeitarbeitslose beschäftigt, in Mönchengladbach 23. Sie sind befristet für neun Monate in einer der beiden Radstationen tätig – eine Maßnahme, die zusammen mit dem Jobcenter koordiniert wird. Sie hat das Ziel, die Leute auf eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt vorzubereiten. „Es geht darum, wieder Struktur in den Tag zu bringen“, sagt Ursula Leineweber, Sozialarbeiterin bei der Diakonie. Dabei gehe es um Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit – aber auch um soziale Kontakte und das Gefühl, gebraucht zu werden. „Wir haben einen Mitarbeiter, der ist immer drei Stunden da und freut sich, wenn er mit dem Besen kehren kann. Das ist seine Aufgabe, die erfüllt ihn. Und man merkt sofort, wenn er mal nicht da ist“, sagt Leineweber. Hintzen, selbst Zweiradmechanikermeister, ergänzt: „Wir nutzen die Fahrräder als Werkstatt. Schläuche tauschen, Laufräder einspannen, für jeden gibt es einen Schwierigkeitsgrad. Es geht darum, sich zu fordern. Das versuchen wir anzubieten.“

Info Service vom Parken bis zum Putzen Werkzeug Die Arbeit mit den Fahrrädern ist für die Diakonie als Träger vor allem ein Werkzeug für die Arbeit mit Langzeitarbeitslosen. Und gleichzeitig ein Nutzen für andere Radfahrer. Werkstatt Die klassischen Schrauber-Arbeiten erledigen die Mitarbeiter in ein bis zwei Wochen. Außerdem gibt es Licht, Schläuche, Ketten und weiteres sowie einen Putzservice. Leihräder In Mönchengladbach stehen 30 Citybikes, vier Mountainbikes und vier E-Bikes zum Ausleihen bereit. Außerdem arbeitet die Werkstatt gespendete Fahrräder auf und verkauft sie wieder. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag ohne Personalbesetzung.

Für vier Mitarbeiter ist inzwischen sogar eine Festanstellung in den Radstationen entstanden – auch für den Mitarbeiter, der mit Rombey gesprochen hat. „Für einige ist es ein Sprungbrett“, sagt Leineweber. Es gebe aber auch Rückfälle in den Radstationen. „Manche brauchen eine zweite Chance, oft auch einen dritten Anlauf.“

In der Radstation in Rheydt ist Platz für 220 Fahrräder. In der Saison seien die Stellplätze aber schnell ausgebucht. Foto: Daniel Brickwedde

Die Station in Rheydt feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Als Fahrradparkhaus bietet es 220 Plätze – in der Saison sei aber kaum noch ein Platz zu bekommen. „Wir haben das Manko, dass wir hier in Rheydt nicht genügend Plätze haben“, sagt Hintzen. Mit dem Bahnhofsneubau in Rheydt könnte sich das ändern. „Wir fordern aber nichts“, sagt Diakonie-Vorstand Alf Scheidgen, „wir würden es uns nur wünschen.“ Denn Werkstatt, Küche, Büro – alles sei in Rheydt klein und beengt. Außerdem gebe es nur eine Toilette, daher könnten derzeit nur Männer in Rheydt arbeiten.

Annika Eims ist Werkstattleiterin in der Radstation Gladbach. Für sie war die Anstellung lebensverändernd. Foto: Anika Reckeweg

An der Gladbacher Radstation ist das anders. 660 Stellplätze mit festegelegtem Abstand, Leihfahrräder, Werkstatt. Dort arbeitet Annika Eims. Seit 2018 ist die 35-Jährige bei der Radstation Gladbach beschäftigt. „Vorher war ich über zehn Jahre lang arbeitslos, meine Ausbildung in der Lagerwirtschaft hatte ich abgebrochen“, sagt die Mönchengladbacherin. Sie sei glücklich und stolz, bei der Radstation zu arbeiten. „Dadurch hat sich mein ganzes Leben verändert.“ Eims ist Teil eines fünfjährigen Projekts, arbeitet 30 Stunden, hat es bis zur Werkstattleitung geschafft. „Ich betreue hier die Teilnehmer, spreche mit Kunden und teile die Aufträge zu“, erklärt sie. Für den Job musste sie einige persönliche Hürden überwinden, die sie nun umso stolzer machen. Das Telefonieren war für Eims eine große Herausforderung. „Das haben wir geübt“, sagt Leineweber. „Frau Eims war in der Halle bei den Stellplätzen und wir im Büro.“ Inzwischen telefoniert die Werkstattleiterin wie selbstverständlich mit Kunden. Doch das ist nicht das einzige. „Durch die Arbeit bei der Radstation ernähre ich mich gesünder, pflege mich besser, ich gehe sogar aufrechter“, sagt die 35-Jährige und lächelt.

„Frau Eims ist ein gutes Beispiel, wie wir unsere Mitarbeiter für den ersten Arbeitsmarkt fit machen“, sagt Hintzen. „Im Idealfall können wir unsere Schützlinge, die mit einer Arbeitsgelegenheit bei uns anfingen, über die zeitlich begrenzte intensivere Beschäftigung dann schließlich an den ersten Arbeitsmarkt übergeben.“

Die Halterung lässt sich leicht herausziehen und herunterklappen, zeigt Achim Hintzen. Frauen bekämen trotzdem die unteren Stellplätze. Foto: Anika Reckeweg