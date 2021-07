Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 5. Juli 2021) : Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 15

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Freitag unverändert. Mehrere Personen gelten als genesen oder haben die Quarantäne verlassen können.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Montagmorgen (Stand: 9 Uhr), dass keine neue Infektion mit dem Coronavirus verzeichnet wurde. Weiter heißt es, dass aktuell 15 Personen in Mönchengladbach mit Covid-19 infiziert seien. Obwohl es keine neuen Nachweise gibt, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2,3. Landesweit liegt der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 6.

Nach Angaben der Stadt wurde das Virus seit März 2020 bei 10.998 Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.751 Personen nicht mehr infektiös. 232 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben. 100 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.