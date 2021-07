Mordkommission ermittelt : Opfer der Bluttat ist noch nicht vernehmungsfähig

Mönchengladbach Die Mordkommission ermittelt nun im Lebensumfeld des 39-jährigen Mannes aus Neuss, der immer noch schwer verletzt im Krankenhaus liegt.

Die Mordkommission „Karl“ ermittelt weiterhin nach dem versuchten Tötungsdelikt am Karl-Arnz-Weg in Wickrath. Ein 39-jähriger Mann aus Neuss war dort in der Nacht zu Sonntag, 27. Juni, vermutlich niedergeschlagen worden. Die Polizei spricht von dumpfer Gewalteinwirkung. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der schwer verletzte 39-Jährige, der zum Zeitpunkt seiner Einlieferung ins Krankenhaus in Lebensgefahr schwebte, habe noch nicht vernommen werden können, wie ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage mitteilte. Sein Zustand habe sich aber etwas stabilisiert.