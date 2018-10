Mönchengladbach: Wahlplakate hängen nicht mehr so lange

Mönchengladbach Der Rat hat beschlossen, dass Wahlplakate künftig nur noch acht Wochen vor einer Wahl hängen dürfen. Im Vergleich zu Köln und Düsseldorf sind das immer noch zwei Wochen mehr.

Ein Wald von Wahlplakaten gehört vor jeder Wahl zum Stadtbild. Künftig wird er in Mönchengladbach aber nicht mehr so lange zu sehen sein wie bisher. Wie der Rat am Donnerstag einstimmig beschlossen hat, dürfen Wahlplakate ab sofort nur noch ab acht Wochen vor dem Wahltermin aufgehängt werden. Damit verkürzten die Parteien den Zeitraum für Wahlplakate um vier Wochen. Bisher erlaubte ein Erlass der Landesregierung Wahlwerbung im öffentlichen Raum ab drei Monaten vor dem Wahltermin. Damit bleiben Wahlplakate in Mönchengladbach allerdings noch länger erlaubt als etwa in Köln, Düsseldorf, Aachen, Krefeld, Neuss, Bochum und Essen, wo jeweils erst sechs Wochen vor dem Wahltermin plakatiert werden darf. Dies hatte die Verwaltung auch für Mönchengladbach vorgeschlagen, allerdings beantragte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Peter Schlegelmilch, in Gladbach bei acht Wochen Plakatwerbung zu bleiben. Die neue Regelung greift erstmals zur Europawahl 2019.