Mönchengladbach: Zusteller bei der Rheinischen Post

Zeitungsbote in Mönchengladbach : Mit der RP auf Tour durch die Nächte

Dieter Schmitz stellt die RP in Rheydt den Abonnenten zu. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Dieter Schmitz ist Zusteller. Er sorgt dafür, dass RP-Abonnenten die aktuelle Ausgabe bekommen. Er ist einer von mehr als 3000 RP-Mitarbeitern, die arbeiten, wenn es noch dunkel ist. Verstärkung für das Zustellerteam ist jederzeit willkommen.

(RP) Ein sternenklares Firmament wölbt sich über dem Platz, an dem Dieter Schmitz’ nächtliche Runde beginnt. Es ist 3.45 Uhr. Schmitz hebt ein Paket Zeitungen auf. Ein Lieferwagen hat es kurz zuvor aus der Druckerei der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt nach Mönchengladbach gebracht. Schmitz wirft einen kurzen Blick auf einen Begleitzettel, der unter einer Folie steckt. Heute sind es 69 RP-Exemplare, die der Zusteller zu verteilen hat. Schmitz reißt das Paket auf und steckt einige Zeitungen in die Satteltasche seines Fahrrades. Die übrigen legt er in einen kleinen Anhänger. Spätestens in zwei Stunden müssen Tasche und Anhänger leer sein – und die Briefkästen der RP-Abonnenten mit der Zeitung befüllt. „Dann mal los“, sagt der 56-Jährige.

Ein Navi braucht Schmitz nicht, um seine Arbeit zu erledigen. Nach gut zehn Jahren in seinem Zustellbezirk im Stadtteil Rheydt hat er die Tour und auch die mitunter wechselnden Adressen der Bezieher im Kopf. Den Weg zu ihnen bestimmt er selbst. „Meine Route schreibt mir keiner vor. Die kann ich mir einteilen, wie ich am besten klarkomme“,sagt er.

Info Zustellbezirke liegen stets in Wohnortnähe Verdienst Menschen, die volljährig sind und Eigeninitiative mitbringen, können mit dieser Arbeit 450 Euro und mehr pro Monat verdienen. Zusteller haben Anspruch auf bezahlten Urlaub. Einsatzzeiten Zusteller arbeiten montags bis samstags zwischen ein und sechs Uhr. Je nach Größe des Bezirks benötigen sie zwischen einer Stunde und fünf Stunden pro Tag für die Arbeit. Einsatzort Die Bezirke der Zusteller liegen in der Nähe ihres Wohnortes, ein eigener Pkw ist nicht erforderlich. Die Arbeitsmittel werden zur Verfügung gestellt. Kontakt Interessenten können sich unter der Rufnummer 0800 1303132 und im Internet unter: karriere.rheinischepostmediengruppe.de/berufswelten/zustellung informieren.

Nicht nur diese Eigenverantwortung gefällt Schmitz an dieser Arbeit: „Man bewegt sich und ist an der frischen Luft“, sagt er, während er sein Fahrrad durch die menschenleere City schiebt. Normalerweise würde er jetzt auf dem Rad sitzen. Aber weil er heute ausnahmsweise mal einen Begleiter zu Fuß hat, legt auch Schmitz den Weg bis zum ersten Briefkasten seiner Tour per pedes zurück.

Kurz nach vier Uhr: Schmitz stellt sein Fahrrad auf dem Bürgersteig ab. „Jetzt kommt die erste Aktion“, sagt er. Er greift eine Zeitung aus der Satteltasche, faltet sie noch einmal und überquert die Straße. In einem Mehrfamilienhaus klappert ein Briefkastendeckel. Das Geräusch ist leise. Aber weil die Straße wie ausgestorben liegt und keine Autos verkehren, ist selbst das sachte Schließen eines Briefkastens noch vernehmbar. „Oft hört man morgens Vogelgezwitscher“, erzählt Schmitz. Kein Auge hat er aber für die vielen Sterne am Nachthimmel: „Ja, die sind schön. Aber ich bin hier unten beschäftigt.“

Schmitz hat sich für das Fahrrad als Transportmittel entschieden, weil er das praktischer findet. „Mit dem Auto müsste man immer einen Parkplatz suchen, mit dem Rad kann ich manchmal bis an den Briefkasten ran“, sagt er. Meist stellt er aber sein Rad am Wegesrand ab, nimmt sich ein paar Zeitungen und dreht zu Fuß eine kleine Runde zu mehreren Häusern.