Mönchengladbach: Radeln für das Münster 2019

Benefizaktion in Mönchengladbach

Mönchengladbach Im Mai 2019 findet die nächste Ausgabe der Benefizaktion statt, mit der Spenden für Gladbachs wichtigstes Wahrzeichen gesammelt werden.

(RP) Radeln ist für Veit Luxem eine beliebte Freizeitbeschäftigung. „Erst am vergangenen Wochenende war ich mit meiner Frau an der Maas unterwegs“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Mönchengladbach. Runde 60 Kilometer werden es wohl gewesen sein, schätzt er, „mit einem normalen Tourenrad.“ Luxem nutzte bei der Scheckübergabe für das „Radeln fürs Münster“ die Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit den Profis. Johann Konder, einer der Gründer der Spendenaktion, nickte anerkennend: „Das ist schon eine mittlere Tour.“ In diesem Jahr konnten die Volksbank und der Radsportbezirk Mönchengladbach, Ausrichter des Projekts, 2000 Euro übergeben. Es sei eine sehr schöne Veranstaltung im Mai gewesen, „mit 777 Meldungen“, sagt Marcel Dauven, ebenfalls vom Radsportverein.