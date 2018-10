Mönchengladbach: Die Partei fingiert Ausverkauf von Denkmälern

Mönchengladbach Am Infostand auf dem Sonnenhausplatz fingierte „Die Partei“ einen Ausverkauf städtischer Denkmäler als Reaktion auf den geplanten Verkauf von Haus Erholung.

Wenn schon Ausverkauf, dann nicht nur ein bisschen, sondern alles. Mit diesem Statement reagiert die Satire-Partei „Die Partei“ auf die Debatte um den geplanten Verkauf von Haus Erholung. Ihre Waffe ist Satire. Am Infostand auf dem Sonnenhausplatz stand am Samstag eine Handvoll Mitglieder um den Vorsitzenden Michael Kamlah bereit zur lebhaften Diskussion mit interessierten Passanten. Sorgsam sortiert lagen Ansichten städtischer Denkmäler in Postkartengröße und weiß gerahmt zur Ansicht und zum Mitnehmen bereit. Einer Banderole gleich schien ein aufgesetzter Werbeaufdruck für eine Privatisierung der Museen Abteiberg und Schloss Rheydt, der Kaiser-Friedrich-Halle und des Rathauses zu werben. Sie sollen als Altlasten zum Verkauf an Interessenten angeboten werden. Als besonderen Anreiz verspricht „Die Partei“, Betriebskosten für 99 Jahre drauf zu legen.