Hockey: Zweitligist Gladbacher HTC überwintert als Fünfter

Mönchengladbach Der Südafrikaner Abdud Cassiem erzielt zwei Tore, doch Schwarz-Weiß Köln dreht die Partie noch vor der Pause. Nach der Halbzeit fallen keine weiteren Treffer mehr, der GHTC überwintert damit auf Platz fünf der 2. Bundesliga.

Der Gladbacher HTC hat es verpasst, auf einem höheren Tabellenplatz in der 2. Bundesliga zu überwintern. Im letzten Spiel vor der Pause in der Feldsaison gab es eine 2:3 (2:3)-Heimniederlage gegen Schwarz-Weiß Köln. „Es fing relativ turbulent an“, berichtete GHTC-Trainer Marcus Küppers. Schon nach sieben Minuten hatte sein südafrikanischer Stürmer Abdud Cassiem zweimal getroffen, Köln einmal. „Dann kassieren wir leider vor der Pause noch zwei Gegentore nach Standardsituationen und gehen mit einem Rückstand in die Pause“, sagte Küppers.