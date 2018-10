Lebt wieder in Mönchengladbach: Jörg Boecker, Journalist und TV-Moderator

Interview mit Jörg Boecker : „Architektonisch hat sich in Gladbach enorm viel getan“

Jörg Boecker ist vor einiger Zeit in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. Mit seiner Familie lebt er in er Nähe des Wasserturms.

Mönchengladbach Der TV-Moderator über die Unterschiede zwischen Norddeutschen und Rheinländern und seinen Lieblingsplatz in Mönchengladbach.

Herr Boecker, Sie sind in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen, haben zuletzt viele Jahre in Hamburg gelebt und sind jetzt zurückgekehrt. Was bedeutet es für Sie, nach Hause zu kommen?

Boecker Mönchengladbach ist Heimat und das ist ein Gefühl, das durch nichts zu ersetzen ist. Deswegen haben wir uns auch für Mönchengladbach und nicht für Köln entschieden, wo ich drei von vier Wochen pro Monat bei n-tv arbeite und Nachrichtensendungen moderiere. Als wir vor einem Jahr nach Gladbach zogen, glaubte ich allerdings, die Stadt gut zu kennen. Aber ich habe festgestellt, wie sehr sich alles weiterentwickelt hat in der Zeit, die ich größtenteils in Hamburg verbracht habe – die Stadt und auch die Menschen. Privat haben wir eigentlich komplett neu angefangen.

Info Vom Lokalradio ins TV-Studio Geboren am 16. Juni 1971 im Krankenhaus Maria Hilf in Mönchengladbach. Familienstand verheiratet Ausbildung/ beruflicher Werdegang Studium in Den Haag, Praktikum bei Radio 90,1 und ZDF, Hörfunkvolontariat, anschließend Redakteur und später Moderator bei Sat.1 , WDR, NDR, ARD und n-tv Hobbys Oldtimer, Jazz, Reisen – und immer noch die Raute im Herzen

Weshalb sind Sie zurückgekehrt?

Boecker Ich habe von n-tv das Angebot bekommen, die Nachrichten zu moderieren. Und ich musste mich noch nicht einmal zwischen meinem bisherigen Arbeitgeber, dem NDR, und n-tv entscheiden. Ich glaube, ich bin bundesweit der einzige Moderator, der sowohl für einen öffentlich-rechtlichen als auch für einen privaten Sender arbeitet. Bis zu 15 Tage im Monat bin ich bei n-tv, fünf Tage beim NDR. Das heißt, ich fahre immer für eine Woche nach Hamburg und bin drei Wochen zu Hause bei der Familie.

Sie haben zwei Kinder, Zwillinge. Empfinden Sie Mönchengladbach als familienfreundliche Stadt?

Boecker Meine Kinder sind jetzt acht Jahre alt und gehen auf dieselbe Grundschule, die ich auch schon besucht habe. Sie sind vorher auf dem Land aufgewachsen, in einem Dorf nördlich von Hamburg, wo sie jeden Traktor und jede Kuh kannten. Jetzt wohnen wir mitten in der Stadt in der Nähe des Wasserturms. Dort gibt es zwar eine Tempo-30-Zone, aber die Kinder können auf der Straße nur unter Beobachtung spielen. Es wird ziemlich gerast. Sie sind aber sowieso lieber im Garten. Ihre Schule macht jede Menge Angebote von Hip-Hop bis Origami. Unsere Tochter hat sich zusätzlich für Japanisch entschieden. Jetzt läuft sie herum und sagt Sachen auf Japanisch zu uns, die wir nicht verstehen. (lacht) Also die Angebote für Kinder und Familien, die ich kenne, finde ich gut. Mehr kann ich zum Thema Familienfreundlichkeit eigentlich nicht sagen.

Der Blick von außen ist immer spannend. Was hat sich in Mönchengladbach verändert? Was ist geblieben?

Boecker Architektonisch hat sich enorm viel getan. Den Nordpark kenne ich noch mit Schlagbaum und Militärpolizei, jetzt sind dort Agenturen und das Palace St. George. Das Minto gefällt mir gut. Ich finde, es ist zu Recht ausgezeichnet worden. Genauso gut gelungen ist der Sonnenhausplatz. Der Hugo-Junkers-Hangar ist großartig und entwickelt eine große Strahlkraft über die Stadt hinaus. Und dass der Mönchengladbacher Hauptbahnhof inzwischen eine Anzeigetafel hat, ist ein echter Fortschritt. (lacht) Ich fahre viel mit dem Zug, da kriege ich so etwas mit.

Sie haben viele Jahre in Hamburg gelebt. Gibt es einen Unterschied zwischen den Nordlichtern und den Rheinländern?

Boecker Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber der Unterschied ist riesig. Als ich nach Hamburg kam, habe ich mir gesagt: „Du bist Niederrheiner, du kannst mit jedem quatschen, das passt schon.“ Aber ich habe schnell festgestellt, dass mir das in Hamburg nichts hilft. Ich habe mir oft die Zunge verbrannt und musste lernen, weniger zu reden. Nach zehn Monaten habe ich meine Frau kennengelernt und dadurch bin ich dann wirklich in Hamburg angekommen. Aber es war ein langer Weg.

Und wie hat Ihre Frau als Hamburgerin den Kulturschock überwunden, im Rheinland zu leben?

Boecker Es war nicht immer leicht. Als Hamburgerin fährt sie manchmal gegen Wände, wo aus rheinischer Sicht gar keine sind. Aber auch ich war überrascht. Ich habe mich in den zwölf, dreizehn Jahren in Norddeutschland verändert, habe eine Verbindlichkeit kennengelernt, die ich vorher nicht hatte. In Hamburg heißt es immer, Rheinländer seien oberflächlich. Ich habe das immer abgestritten, habe aber bei der Rückkehr nach Gladbach genau das erlebt. (lacht)

Wie kam es, dass Sie Fernsehmoderator wurden? Hatten Sie vorher schon Kamera- oder Bühnenerfahrung?

Boecker Angefangen habe ich bei Radio 90,1. Ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal an einem Samstag vor dem 1. Advent die Nachrichten gesprochen habe und dann mit stolzgeschwellter Brust über den Christkindlmarkt gegangen bin. Ich habe nach dem Volontariat bei Sat 1 gearbeitet und später angefangen, das regionale Fenster zu moderieren. Mein erster Einsatz war zu Rosenmontag, und die Kollegen, alle Westfalen, fanden es lustig, mich live aus Köln und Düsseldorf berichten zu lassen. Unvergesslich, ich habe in sehr lockerer Grundhaltung moderiert.

Sie haben auch mal bei „Herzblatt“ mitgemacht.

Boecker Ja, bei der holländischen Ausgabe. Ich habe tatsächlich gewonnen und bin noch am selben Tag, meinem Geburtstag, mit dem Team nach Venezuela geflogen. Durch die Zeitverschiebung hatte ich praktisch 32 Stunden Geburtstag und bin aus dem Feiern gar nicht rausgekommen.

Sie haben eine beachtliche Fernsehkarriere hingelegt: Sat 1, n-tv, NDR, ARD, wo Sie das Wirtschaftsmagazin Plusminus seit 2003 moderieren. Welches der vielen Formate, die Sie schon erlebt haben, ist Ihr „Lieblingskind“?

Boecker Ich habe beim NDR eine Sendung namens „Ran an Jörg“ gemacht, die mir auf den Leib geschnitten war. Da war ich jeweils einen Tag lang als Praktikant unterwegs und habe alles gemacht vom Wäsche waschen bis zur Arbeit auf dem Fischmarkt. Das hat unendlich viel Spaß gemacht. Und es ist natürlich eine große Ehre, fünfzehn Jahre lang Plusminus zu moderieren.

Was war Ihre schlimmste Panne?

Boecker In einer Sondersendung zur Wahl des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein brach die Leitung nach Kiel zusammen und ich musste überbrücken. Fünfzehn Minuten können sehr, sehr lang sein, wenn du nichts zu sagen hast. Dann kam die Info, dass nun schöne Bilder aus Schleswig-Holstein gezeigt würden und so habe ich das auch angekündigt. Es folgten Bilder von Korallenriffen, Palmen und Delfinen… An dieser technischen Panne hatte ich keine Schuld, aber einmal habe ich versehentlich den Ersten Bürgermeister von Hamburg als Oberbürgermeister tituliert. Das gab furchtbar viel Ärger. Es hat ja auch tatsächlich die Kernkompetenz des NDR angekratzt.

Gibt es einen Unterschied zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sendern?

Boecker Bei Nachrichten herrschte bei beiden der gleiche Anspruch. Aber n-tv legt großen Wert auf Schnelligkeit, bei öffentlich-rechtlichen Sendern wird ein wenig abgewartet, wie sich ein Thema entwickelt.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Mönchengladbach?

Boecker Ja, meinen Garten. Es ist wunderschön, dort abends zu sitzen und zu sehen, wie sich die untergehende Sonne in den riesigen Kiefern spiegelt. Und den Abteigarten liebe ich sehr.