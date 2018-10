Mönchengladbach: 13,9 Millionen Euro Zuschüsse vom Land

Nönchengladbach Aus dem Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land fließen 10,64 Millionen Euro in erste Maßnahmen des Projektes Soziale Stadt Alt-Mönchengladbach.

Als Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen Ende vergangener zwei Hobbyarchäologen, die in Mönchengladbach Münzen aus der römischen Kaiserzeit entdeckt und für das Land NRW gesichert hatten, mit 1000 Euro belohnte, hatte sie auch eine gute Nachricht für die Stadt Mönchengladbach im Gepäck: An Rande des Termins sagte die Ministerin Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners Fördermittel in Höhe von nahezu 13,9 Millionen Euro zu.