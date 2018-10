Mönchengladbach: Vorstellabend der Karnevalisten für die neue Session

Karneval : Schaulaufen für die neue Session

Die Showtanz-Gruppe „Surprise & Fantasie“ von der KG „Alles onger ene Hoot“ aus Hardterbroich zeigte auf der Bühne ihr ganzes Können. Foto: Denise Brenneis

Tanzgruppen, Büttenredner und Musiker präsentierten sich vor rund 400 Karnevalisten in der Eickener Mehrzweckhalle.

Pünktlich um 18.30 Uhr begann der Countdown zum Hoppeditz-Erwachen in der Eickener Mehrzweckhalle am Freitagabend. Etwa 400 Karnevalfans kamen zusammen, um sich gemeinsam schon zum 17. Mal beim Vorstellabend des Mönchengladbacher Karnevals-Verbands die Newcomer der Session und alteingesessene Künstler anzusehen.

„Die Künstler melden sich beim MKV, wenn sie teilnehmen möchten. Am Vorstellabend präsentieren sie sich dem Publikum, welches sie dann für ihre eigenen Sitzungen buchen kann“, erzählt Rolf Gaden vom Beirat des Mönchengladbacher Karnevals-Verbands. „Es geht aber natürlich nicht nur um die Vermarktung der Künstler, wir möchten einfach einen schönen Abend haben und die Gäste schon einmal in Karnevalsstimmung bringen. Ich sehe den Vorstellabend als eine Art Vorreiter zum Karneval“, so Gaden.

Während Willy Wichtig die Gäste auf der Bühne durch das Programm führt, bereiten sich die Tänzer, Musiker und Redner im hinteren Teil der buntgeschmückten Mehrzweckhalle auf ihren Auftritt vor. Darunter ist auch Maik Kivelip. Der 24-Jährige tritt an diesem Abend zum ersten Mal mit seiner Tanzgruppe „Las Tropicals“ vor dem Publikum des Vorstellabends auf. Mitglied der Gruppe ist er bereits seit drei Jahren: „Ich wurde damals auf einem Schützenfest von meinen Freundinnen gefragt, ob ich nicht Lust darauf hätte und habe dann aus Versehen zugestimmt“, scherzt er. „Seitdem bin ich ein Teil der Gruppe, die aus 13 Frauen und drei Männern besteht.“ Ein wenig Aufregung schwingt vor seinem Auftritt mit, doch Maik Kivelip geht es insbesondere um den Spaß: „Der steht beim Karneval ja immer an erster Stelle und so soll es auch heute sein. Wir freuen uns, wenn unser Tanz gut ankommt. Unser Ziel ist es, das Publikum mit guter Laune anzustecken. Das ist Bezahlung genug für die Leistung, die wir das ganze Jahr erbracht haben.“



Wichtig ist beim Karneval außerdem der Zusammenhalt. So sieht es auch Maik Kivelip: „Was mir am Besten daran gefällt, Mitglied der Tanzgruppe zu sein, ist nicht einmal das Tanzen an sich, sondern der Teamgeist. Wir meistern jeden Auftritt und die Proben gemeinsam, das ist ein tolles Gefühl.“